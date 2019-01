Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбления.

«Ты будешь жить с этим позором всю жизнь», – написал Хабиб в твиттере и прикрепил видео, на котором ирландец сдается ему на UFC 229.

В субботу Конор Макгрегор опубликовал в инстаграме пост, в котором назвал Хабиба нищим.

You will live with this shame all your life, bi...#tapmachine #mactaper pic.twitter.com/Mp109O2Rns