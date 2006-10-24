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    Менеджер Хабиба – Конору: «Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов долларов, тогда дерись с кем-нибудь другим»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил на анализ боя, который опубликовал Конор МакГрегор в своем инстаграме.

    «Это позор. Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов долларов, тогда дерись с кем-нибудь другим.

    Твоя задница не заслуживает реванша. Открой магазин по продаже алкоголя. Сконцентрируйся на этом после всего дерьма, что ты наговорил. Просто заткнись и иди дальше», – написал Абдель-Азиз.

    Полный ответ Абдель-Азиза можно прочитать здесь:

    «Твоя задница не заслуживает реванша». Менеджер Хабиба ответил МакГрегору

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