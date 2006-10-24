Менеджер Хабиба – Конору: «Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов долларов, тогда дерись с кем-нибудь другим»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз ответил на анализ боя, который опубликовал Конор МакГрегор в своем инстаграме.

«Это позор. Если ты не можешь обеспечить нам 100 миллионов долларов, тогда дерись с кем-нибудь другим.

Твоя задница не заслуживает реванша. Открой магазин по продаже алкоголя. Сконцентрируйся на этом после всего дерьма, что ты наговорил. Просто заткнись и иди дальше», – написал Абдель-Азиз.

Полный ответ Абдель-Азиза можно прочитать здесь:

«Твоя задница не заслуживает реванша». Менеджер Хабиба ответил МакГрегору