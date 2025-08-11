Мартин Баколе: «Во время спарринга я отшлепал Усика как ребенка. Он был весь в крови»

Мартин Баколе рассказал о спарринге с Александром Усиком.

«Усик прекрасно знает, что каждый раз, когда я приезжал к нему на спарринг, я доставлял ему серьезные проблемы. Однажды они дали мне всего два раунда. Но для Усика эти два раунда стали настоящим адом.

Помню, я настолько серьезно давил на Усика, что он сломался: заорал, выскочил из ринга, начал кричать на своего тренера. Я раньше об этом не рассказывал, но спросите его команду – они знают, о чем идет речь. Он тогда был весь в крови.

Так что он отлично понимает: в реальном поединке я бы разобрал его без особых проблем. И в его команде это знают, именно поэтому и молчат. Я отшлепал Усика как ребенка – его тренер не понимал, что делать», – сказал боксер Мартин Баколе .

Баколе (21-2-1) в последний раз выходил на ринг в мае, когда свел вничью поединок с Эфе Аджагбой.

