Отец Хабиба: «Предлагали 15 млн долларов за реванш с Макгрегором. А зачем? 30, ребята, 30»

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о дальнейших планах сына.

«Предлагали 15 миллионов за реванш с Макгрегором. А зачем? 30, ребята, 30. Было такое предложение. Ну, сразу или через полгода, и так далее. Посмотрим. Кое-какие навыки улучшились у Макгрегора, есть моменты. Есть рост, мы это замечаем. Но мы-то на другом уровне в ударной технике. Раньше могли говорить, что мы уроним его? Нет.

Еще такой момент. Есть же ребята, которые заслужили и ждут Хабиба. Мы должны их уважать, как бойцов. Этот момент тоже нужно учитывать. И с Порье, и с Фергюсоном. Фергюсон, считаю, вполне заслуживает. Один из первых номеров по спортивной составляющей. А так, как говорится, собрать зрителей, поиметь деньжат чуть-чуть, скажем, понабрать хайпа, как говорят, еще больше этих подписчиков.

Пожалуйста, и Диаса можно. Есть возможность, сейчас время выбора. Наша задача — готовиться, выступить, выиграть. А задача промоушена — готовить новый контракт с учетом наших интересов. Один бой – где угодно, с кем угодно и когда угодно. Мы выбираем, ставим точку. В Москве — в Москве. В Сочи — в Сочи. В Питере — в Питере. В Екатеринбурге — пожалуйста», – сказал Нурмагомедов.