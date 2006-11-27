Дэйна Уайт: «Хабиб может встретиться с Фергюсоном, Порье или провести реванш с Конором»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры Хабиба Нурмагомедова.

«Бой Конора и Хабиба побил рекорды. Это было превосходно! Хабиб победил, что дает нам возможность сделать бой с Тони Фергюсоном, Дастином Порье или реванш с Конором.

Не знаю, состоится ли мгновенны реванш между Хабибом и Конором – нам нужно дождаться решения Спортивной комиссии Невады. Я даже пока не задумываюсь об этом – на данный момент бессмысленно что-то планировать», – сказал Уайт.

Хабиб победил Конора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229.