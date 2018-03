Боец UFC Конор МакГрегор отреагировал на поражение Фрэнки Эдгара от Брайана Ортеги.

«Своей карьерой Эдгар заслужил бой со мной. Респект, Фрэнки! Люблю и уважаю! Настоящий боец из бойцов», – написал МакГрегор.

Фрэнки Эдгар проиграл нокаутом в первом раунде Брайану Ортеге на UFC 222.

Frankie’s career deserved for that to be against me tonight.

Respect Frankie.

Love and respect always!

A true fighters fighter ❤