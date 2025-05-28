Дмитрий Бивол: «Саудовцы купили журнал The Ring, создают промоутерские компании. Они глубоко заходят в бокс»
«Закончится ли саудовская сказка с денежным изобилием? Если будут тратить деньги только на бои, то, скорее всего, очень быстро закончится. Но они купили журнал The Ring, они, насколько я знаю, ведут переговоры с платформой DAZN, чтобы в каком-то виде туда зайти.
Они создают промоутерские компании. Все выглядит так, словно они глубоко заходят в бокс. И со временем не только привлекут внимание к своей стране, а еще и денег заработают», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Два первых поединка Бивола с Артуром Бетербиевым прошли в Саудовской Аравии – трилогию планируется провести там же.
Бивол – о трилогии с Бетербиевым: «Если Турки не захочет, то этого может не произойти. Кто тогда организует бой?»
Саудовская Аравия – новый центр мира в боксе. Как так вышло?