Дмитрий Бивол: «Саудовцы купили журнал The Ring, создают промоутерские компании. Они глубоко заходят в бокс»

Дмитрий Бивол рассказал об инвестициях саудовцев в индустрию бокса.

«Закончится ли саудовская сказка с денежным изобилием? Если будут тратить деньги только на бои, то, скорее всего, очень быстро закончится. Но они купили журнал The Ring , они, насколько я знаю, ведут переговоры с платформой DAZN , чтобы в каком-то виде туда зайти.

Они создают промоутерские компании. Все выглядит так, словно они глубоко заходят в бокс. И со временем не только привлекут внимание к своей стране, а еще и денег заработают», – сказал чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол .

Два первых поединка Бивола с Артуром Бетербиевым прошли в Саудовской Аравии – трилогию планируется провести там же.

Бивол – о трилогии с Бетербиевым: «Если Турки не захочет, то этого может не произойти. Кто тогда организует бой?»

Саудовская Аравия – новый центр мира в боксе. Как так вышло?