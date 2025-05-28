Эдди Хирн: «Джошуа проведет только один бой в этом году. Он будет готов к середине сентября»

Эдди Хирн рассказал о ближайших карьерных планах Энтони Джошуа.

Ранее стало известно, что Джошуа перенес операцию на локте. Он не сможет тренироваться до середины лета.

«Энтони проведет только один бой в этом году. К середине сентября он будет готов – тогда мы будем знать точно, вернется ли Тайсон Фьюри . Но выбор соперника для Джошуа будет зависеть и от исхода поединка между Даниэлем Дюбуа и Александром Усиком .

Мне нравится наше положение с этой точки зрения. А если ни один из них не будет доступен, то мы подберем кого-нибудь другого», – сказал промоутер Эдди Хирн .

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