Кевин Ли подерется с Рабадановым в полуфинале Гран-при PFL

Кевин Ли подерется с Гаджи Рабадановым в полуфинале Гран-при PFL.

Об этом сообщил журналист Чисанга Малата.

Бой между Ли и Гаджи Рабадановым возглавит турнир PFL , который состоится в ночь на 21 июня в Уичито, штат Канзас. Изначально планировалось, что Рабаданов встретится с Джей-Джей Уилсоном, но тот снялся с поединка.

Ли (20-8) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда победил Тьяго Оливейру удушающим приемом. На его счету 19 боев в UFC.

Рабаданов (25-4-2) в апреле нокаутировал Марка Диакиси в первом раунде.

Кевин Ли подписал контракт с PFL

Триумф российских бойцов в Эр-Рияде: четыре пояса и почти полмиллиарда призовых