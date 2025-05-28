Кевин Ли подерется с Рабадановым в полуфинале Гран-при PFL
Кевин Ли подерется с Гаджи Рабадановым в полуфинале Гран-при PFL.
Об этом сообщил журналист Чисанга Малата.
Бой между Ли и Гаджи Рабадановым возглавит турнир PFL, который состоится в ночь на 21 июня в Уичито, штат Канзас. Изначально планировалось, что Рабаданов встретится с Джей-Джей Уилсоном, но тот снялся с поединка.
Ли (20-8) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда победил Тьяго Оливейру удушающим приемом. На его счету 19 боев в UFC.
Рабаданов (25-4-2) в апреле нокаутировал Марка Диакиси в первом раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Чисанги Малаты
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