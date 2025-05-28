Уланбеков – о причинах успеха Махачева: «Тяжелые ежедневные тренировки. Ничего сверхъестественного»

Тагир Уланбеков рассказал о причинах успеха Ислама Махачева.

– В чем феномен Махачева как бойца?

– Тяжелые ежедневные тренировки. Вот и все. Ничего такого сверхъестественного нет. Он просто приходит и выкладывается в зале по полной.

– Как отнеслись к его решению перейти в полусредний вес?

– Он давно говорил, что хочет перейти в другой вес и завоевать пояс. И он войдет в историю. Ислам уже в истории своей весовой категории. И если он выиграет второй пояс, это будет о многом говорить, – сказал боец UFC Тагир Уланбеков .

Ранее стало известно, что Махачев оставил пояс UFC в легком весе. В следующем поединке он подерется за титул в полусреднем – это подтвердил президент промоушена Дана Уайт .

Роган – о феномене дагестанских бойцов: «Никаких подружек, никаких видеоигр. Только тренировки»

Уланбеков – о Топурии: «В отношении нашей команды лучше не переходить границы трэш-тока. Пускай Илия это помнит»