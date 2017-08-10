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    Хабиб Нурмагомедов: «Тони Фергюсон, жду тебя в Нью-Йорке. Просто прими бой»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Хабиб Нурмагомедов и его менеджер Али Абдель-Азиз опровергли заявление Тони Фергюсона, что россиянин не готов драться 4 ноября на турнире UFC 217 в Нью-Йорке.

    «Жду тебя в Нью-Йорке. Просто прими бой. Все ждут твоего решения», – сообщил Нурмагомедов через твиттер.

    «Ты порешь чушь. Мы согласились драться с тобой в «Мэдисон-сквер-гарден». Подпиши контракт, и мы тебя там побьем.

    Не знаю, кто сказал тебе это вранье, но Хабиб никогда не отказывался драться с тобой в «Мэдисон-сквер-гарден». Это факт», – написал Абдель-Азиз в своем твиттере.

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