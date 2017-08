Хабиб Нурмагомедов: «Тони Фергюсон, жду тебя в Нью-Йорке. Просто прими бой»

Хабиб Нурмагомедов и его менеджер Али Абдель-Азиз опровергли заявление Тони Фергюсона, что россиянин не готов драться 4 ноября на турнире UFC 217 в Нью-Йорке.

«Жду тебя в Нью-Йорке. Просто прими бой. Все ждут твоего решения», – сообщил Нурмагомедов через твиттер.

I’m waiting for you in New York

just take this fight, everybody waiting your decision