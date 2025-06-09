Адесанья – о Двалишвили во время боя с О’Мэлли: «#####, он хорош. Нельзя отрицать, что Мераб охренительно силен»
Исраэль Адесанья впечатлен выступлением Мераба Двалишвили в бою с Шоном О’Мэлли.
«##### [черт], он хорош. Просто нельзя отрицать, что Мераб охренительно силен. Он просто чертовски хорош», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, в главном событии UFC 316 Двалишвили победил Шона О’Мэлли удушающим приемом в третьем раунде и защитил пояс легчайшего веса.
О’Мэлли полгода не мастурбировал и забил на соцсети, чтобы победить Мераба. Итог – нарвался на удушающий
Аспиналл хочет кардио Двалишвили: «Мераб, покажи мне, что к чему. Приведи меня в такую же форму»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал FREESTYLEBENDER
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