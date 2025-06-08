Джей Опетая нокаутировал Клаудио Скуэо в главном событии вечера бокса в Австралии

Джей Опетая нокаутировал Клаудио Скуэо и защитил пояс чемпиона IBF.

Сегодня в Австралии состоялся вечер бокса, где главным событием стал поединок чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джея Опетайи против итальянца в лице Клаудио Скуэо.

В пятом раунде Опетая отправил соперника в нокдаун, после которого он не смог восстановиться.

Теперь на счету Опетайи 28 побед (22 нокаутом).

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