Джей Опетая нокаутировал Клаудио Скуэо в главном событии вечера бокса в Австралии
Джей Опетая нокаутировал Клаудио Скуэо и защитил пояс чемпиона IBF.
Сегодня в Австралии состоялся вечер бокса, где главным событием стал поединок чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе Джея Опетайи против итальянца в лице Клаудио Скуэо.
В пятом раунде Опетая отправил соперника в нокдаун, после которого он не смог восстановиться.
Теперь на счету Опетайи 28 побед (22 нокаутом).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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