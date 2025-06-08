Перейра – о следующем поединке: «Готов в любую дату с сентября по ноябрь»

Алекс Перейра планирует следующий бой на осень.

«Пока ничего не подтверждено. Мы все обсудили с менеджером, и он уточнил, что бой может состояться в сентябре, октябре или ноябре. Я готов на любую дату в этом отрезке», – сказал бывший чемпион UFC Алекс Перейра .

В марте Перейра проиграл Магомеду Анкалаеву в поединке за титул чемпиона полутяжелого веса.

Перейра – о комментариях Анкалаева: «Никто не знает, что он чемпион. Он продвигает себя, произнося мое имя. Отвечу в подходящее время»

Перейра – о плане на реванш с Анкалаевым: «Мне не нужно его менять. Просто исправлю некоторые ошибки»