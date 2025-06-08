Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю»
Глава РФПИ заявил о возможном возвращении UFC в Россию осенью-2025.
«Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю», – написал в соцсетях глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.
РФПИ и международные соинвесторы – партнеры «UFC Россия». С 2018 года они развивают индустрию MMA в России.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: твиттер Кирилла Дмитриева
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