Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: «Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю»

Глава РФПИ заявил о возможном возвращении UFC в Россию осенью-2025.

«Москва ждет возвращения UFC. Осень 2025 года? Давайте творить историю», – написал в соцсетях глава РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев.

РФПИ и международные соинвесторы – партнеры «UFC Россия». С 2018 года они развивают индустрию MMA в России.

Возвращение UFC в Россию – реальность. Каким оно будет?