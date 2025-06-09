Топурия – о победе Алькараса на «Ролан Гаррос»: «Идол. Пример тому, что никогда нельзя сдаваться»
Илия Топурия восхищен победой Карлоса Алькараса на «Ролан Гаррос».
«Идол. Пример тому, что никогда нельзя сдаваться», – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Алькарас выиграл мужской одиночный турнир «Ролан Гаррос». Он отыгрался с 0:2 по сетам и тройного матчбола против первой ракетки мира Янника Синнера.
Илия Топурия: «Чувствую себя таким сильным в легком весе. Прикоснусь к подбородку Оливейры – и он взорвется. Мои удары будут смертельными»
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
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