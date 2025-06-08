Генри Сехудо: «Мурзаканов – будущий претендент на титул. Поставлю на этого парня против кого угодно в полутяжелом весе!»

Генри Сехудо впечатлен победой Азамата Мурзаканова на UFC 316.

«Азамат Мурзаканов – будущий претендент на титул. Я поставлю свои деньги на этого парня против кого угодно в полутяжелом весе!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Мурзаканов победил Брендсона Рибейро в карде UFC 316. Теперь у него пять побед в UFC. Сейчас он занимает 12-е место в рейтинге полутяжеловесов.

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