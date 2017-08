Ломаченко победил Марриагу техническим нокаутом

В Лос-Анджелесе прошел вечера бокса, главным событием которого стал бой между чемпионом WBO во втором полулегком весе Василием Ломаченко (Украина) и претендентом Мигелем Марриагой (Колумбия).

Ломаченко дважды отправлял соперника в нокдаун. После седьмого раунда Марриага отказался продолжать бой.

Украинец одержал 9-ю победу в профессиональной карьере, третий раз защитив титул WBO.

.@VasylLomachenko sends Marriaga to the canvas for taunting him. Also, it’s Lomachenko’s job, and he’s damn good at it. #LomachenkoMarriaga pic.twitter.com/QZhHy4VcAy