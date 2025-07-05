4

Леон Эдвардс включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов в истории UFC

Леон Эдвардс назвал топ-5 бойцов в истории UFC.

«Джон ДжонсЖорж Сен-ПьерАндерсон Сильва, Кейн Веласкес... и Леон Эдвардс (смеется). Ну и Хабиб Нурмагомедов, разумеется», – сказал экс-чемпион UFC Леон Эдвардс.

Хабиб владел титулом легкого веса с апреля 2018-го по октябрь 2020-го.

Нокаут-убийство в UFC: чемпиона вырубили хай-киком – дочь плакала, увидев отца без сознания

Масвидаль – о возможном возвращении в UFC: «Дайте мне бой с Эдвардсом. Я превзойду его во всех аспектах»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoMMA
logoUFC
logoЛеон Эдвардс
logoКейн Веласкес
logoДжон Джонс
logoЖорж Сен-Пьер
logoАндерсон Сильва
logoХабиб Нурмагомедов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джонсон – о мнении, что Джонс – лучший боец MMA в истории: «Назовите хоть одного спортсмена, провалившего тест на допинг, которого считают величайшим в каком-то спорте»
4628 июня, 11:44
Джонс – о себе, Хабибе и Сен-Пьере: «Единственные бойцы UFC, закончившие карьеру чемпионами»
528 июня, 05:30Фото
Жорж Сен-Пьер: «Аспиналл – улучшенная версия Федора Емельяненко»
2424 июня, 12:20
Главные новости
Бивол и Бетербиев хотят драться в России. Турки Аль эш-Шейх одобрил идею (Майк Коппинджер)
28сегодня, 08:11
Конор – о планах Трампа устроить бой UFC: «Я буду президентом Ирландии чуть меньше года и подерусь на лужайке Белого дома»
4сегодня, 07:34
Царукян – Топурии: «Избавь нас от сказок о «выйду на бой даже с одной рукой». Ты выбыл из поединка с Журденом, браток»
5сегодня, 06:34
Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC после слухов о поединке в Белом доме: «Подумал, что оставлю все варианты открытыми»
23сегодня, 06:22
Том Аспиналл хочет провести четыре боя за год: «Моя цель – победить всех из первой десятки»
29вчера, 18:01
Менеджер Дмитрия Бивола: «Уверен, что если третий бой с Бетербиевым будет назначен в разумные сроки, IBF сочтет его приоритет»
вчера, 17:06
Кори Сэндхаген: «Было бы круто создать лигу по ММА только с нокаутами и сабмишенами. Никакого ограничения по времени»
14вчера, 17:01
Том Аспиналл: «У меня есть дата и соперник»
4вчера, 15:54
Арман Царукян: «Пимблетт может победить Оливейру и Гейджи. Но он не победит меня, Топурию или Махачева»
7вчера, 15:12
UFC может провести турнир в Рио-де-Жанейро 11 октября
вчера, 15:03
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49