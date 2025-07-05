Леон Эдвардс включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов в истории UFC
Леон Эдвардс назвал топ-5 бойцов в истории UFC.
«Джон Джонс, Жорж Сен-Пьер, Андерсон Сильва, Кейн Веласкес... и Леон Эдвардс (смеется). Ну и Хабиб Нурмагомедов, разумеется», – сказал экс-чемпион UFC Леон Эдвардс.
Хабиб владел титулом легкого веса с апреля 2018-го по октябрь 2020-го.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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