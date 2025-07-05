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Конор – о планах Трампа устроить бой UFC: «Я буду президентом Ирландии чуть меньше года и подерусь на лужайке Белого дома»

Конор Макгрегор объяснил, почему хочет подраться в Белом доме.

«4 июля 2026-го состоится мероприятие UFC, которое планирует президент Дональд Трамп. Я буду президентом Ирландии чуть меньше одного года и подерусь на лужайке Белого дома.

Точность – моя суперсила. Большинство этого не знает, но на правый глаз у меня зрение 20/10. Такое есть только у 1% людей. На левом – 20/20. Точность феноменальная. У меня больше всего нокаутов, хоть я и отдыхаю на яхтах последние четыре года.

Возвращение в Белый дом с моей снайперской точностью было бы очень интригующим вызовом. Оно помогло бы мне правильно сосредоточиться на боях.

Голосуйте за Макгрегора», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что организует бой UFC на территории Белого дома.

Конор Макгрегор хочет провести бой в Белом доме. Дана Уайт написал: «Мне это нравится!»

Джонс вернулся в пул тестирования бойцов UFC после слухов о поединке в Белом доме: «Подумал, что оставлю все варианты открытыми»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
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