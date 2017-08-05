Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко считает, что Владимир Путин виноват в запрете трансляции боя украинца против Мигеля Марриаги в России.

«Позор Владимиру Путину за запрет трансляции защиты титула Василия Ломаченко на российском телевидении.

Будем надеяться, что Белый Дом не запретит показ на ESPN», – написал Арум.

Напомним, бой между Ломаченко и Марриагой состоится сегодня в Лос-Анджелесе.