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    Боб Арум: «Позор Путину за запрет трансляции боя Ломаченко на российском телевидении»

    Теги Боб Арум Владимир Путин Василий Ломаченко политика Мигел Марриага

    Промоутер чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко считает, что Владимир Путин виноват в запрете трансляции боя украинца против Мигеля Марриаги в России.

    «Позор Владимиру Путину за запрет трансляции защиты титула Василия Ломаченко на российском телевидении.

    Будем надеяться, что Белый Дом не запретит показ на ESPN», – написал Арум.

    Напомним, бой между Ломаченко и Марриагой состоится сегодня в Лос-Анджелесе.

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