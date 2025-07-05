Царукян – Топурии: «Избавь нас от сказок о «выйду на бой даже с одной рукой». Ты выбыл из поединка с Журденом, браток»
Арман Царукян напомнил Илие Топурии о проваленной весогонке в 2022 году.
«Еще один забавный факт: Топурия регулярно не делает вес. Так что избавь нас от сказок о «выйду на бой даже с одной рукой». Ты выбыл из боя с Чарльзом Журденом, браток», – написал в соцстетях боец UFC Арман Царукян.
В январе 2022-го Илия Топурия провалил весогонку перед боем с Шарлем Журденом на UFC 270.
Ранее Топурия упрекнул Царукяна из-за сорвавшегося поединка против Ислама Махачева.
Арман Царукян: «Интересный факт дня: Топурия никогда не дрался с кем-то на пике их карьеры»
Арман Царукян: «Махачев победил бы Топурию нокаутом. Он находится на совершенно другом уровне»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Армана Царукяна
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