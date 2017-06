Ковалев и Уорд показали одинаковый вес перед поединком в Лас-Вегасе

Российский боксер Сергей Ковалев и американец Андре Уорд показали одинаковый вес (79,3 кг) перед боем-реваншем за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Об этом сообщает пресс-служба WBC.

Just finished the final weigh-ins for #WardKovalev The Rematch & it’s going to be a battle 👊💢! Get your tix!https://t.co/cflgWC2TJv pic.twitter.com/kjeeYSeASR