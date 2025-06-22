Алексеева – о критике Двалишвили из-за незнания русского языка: «Мераба можно понять. Не знаю, почему его начали хейтить. Надо быть понимающим человеком»

Алексеева считает, что Двалишвили не стоит осуждать за незнание русского языка.

«Понимает ли Мераб по-русски? Он живет много лет в США. Я росла в Казахстане до 14 лет, а когда приехала в Россию, то почти не знала русский язык. А сейчас забыла казахский.

Двалишвили можно понять. Не знаю, почему его начали хейтить. Надо быть понимающим человеком.

Мераб очень приятный, добрый и реально хороший парень. Каждому человеку свойственно ошибаться. Высшее понимание – быть милосердным. Стараюсь не держать зла. Каждый может совершить ошибку», – сказала боец UFC Ирина Алексеева .

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Ирина Алексеева: «Двалишвили – приятный парень. Ко мне он очень хорошо относился – и без разницы было, что я русская»