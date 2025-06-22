Нганну – на предложение фаната вернуться в UFC и забрать пояс: «Не помню, чтобы терял его. Он все еще лежит в шкафу»
Фрэнсис Нганну отреагировал на предложение вернуться в UFC.
«Вернуться в UFC и забрать пояс? Я не помню, чтобы терял его. Он все еще у меня в шкафу», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC, ныне выступающий в PFL, Фрэнсис Нганну.
Сегодня президент UFC Дана Уайт заявил, что не рассчитывает на возвращение Нганну в промоушен.
Нганну – в соцсетях: «Я говорил, что когда-нибудь вернусь?»
Уайт – о возвращении Нганну: «За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Удивлюсь, если он вернется в UFC»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Фрэнсиса Нганну
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