Нганну – на предложение фаната вернуться в UFC и забрать пояс: «Не помню, чтобы терял его. Он все еще лежит в шкафу»

Фрэнсис Нганну отреагировал на предложение вернуться в UFC.

«Вернуться в UFC и забрать пояс? Я не помню, чтобы терял его. Он все еще у меня в шкафу», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC, ныне выступающий в PFL, Фрэнсис Нганну .

Сегодня президент UFC Дана Уайт заявил, что не рассчитывает на возвращение Нганну в промоушен.

Нганну – в соцсетях: «Я говорил, что когда-нибудь вернусь?»

Уайт – о возвращении Нганну: «За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Удивлюсь, если он вернется в UFC»