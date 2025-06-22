Уайт об идее командного боя между США и Россией в UFC: «Хм... Я бы сказал, что все возможно»
Уайт не исключает, что UFC проведет командный бой между бойцами из России и США.
«Состоится ли в ближайшие два года турнир UFC в России? Понятия не имею. Сейчас мне нечего сказать.
Командная встреча между бойцами из России и США? Хм... Не знаю, что ответить. Я бы сказал, что все возможно», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Несколько дней назад глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на проведение турнира UFC в России в 2025 году.
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Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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