12

Уайт об идее командного боя между США и Россией в UFC: «Хм... Я бы сказал, что все возможно»

Уайт не исключает, что UFC проведет командный бой между бойцами из России и США.

«Состоится ли в ближайшие два года турнир UFC в России? Понятия не имею. Сейчас мне нечего сказать.

Командная встреча между бойцами из России и США? Хм... Не знаю, что ответить. Я бы сказал, что все возможно», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Несколько дней назад глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на проведение турнира UFC в России в 2025 году.

Джон Джонс – все. Хотел подраться в 2025-м, но передумал: «С меня хватит»

Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
logoUFC
logoMMA
logoДана Уайт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уайт – о возвращении Нганну: «За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Удивлюсь, если он вернется в UFC»
3сегодня, 08:00
Джон Джонс завершил карьеру. Том Аспиналл – новый чемпион UFC в тяжелом весе
124вчера, 23:00
«Это двукратный олимпийский чемпион. Он хочет быть в UFC». Садулаев поговорил с Хабибом и Уайтом
24вчера, 11:42
Главные новости
Кормье – об уходе Джонса из UFC: «Он и не хотел драться с Аспиналлом»
19сегодня, 08:56
Сборная России по боксу разгромила сборную мира со счетом 5:0 в рамках спортивного турнира ПМЭФ
5сегодня, 08:51
Алмейда обратился к Аспиналлу: «Поздравляю, ты это заслуживаешь. Теперь давай сделаем единственный бой, который имеет смысл!»
3сегодня, 08:27
Нганну – в соцсетях: «Я говорил, что когда-нибудь вернусь?»
3сегодня, 08:05
Уайт – о возвращении Нганну: «За все эти годы я понял, что если Фрэнсис что-то говорит, то это не значит, будто он так думает. Удивлюсь, если он вернется в UFC»
3сегодня, 08:00
Джон Джонс: «Закрывая эту главу своей жизни, я с нетерпением жду новых возможностей и испытаний впереди. MMA всегда будет частью меня»
28сегодня, 07:50
Дана Уайт: «Мне жаль, что Аспиналл потерял столько времени и денег. Мы отплатим ему за это»
6сегодня, 06:32
Том Аспиналл: «Пришло время оживить дивизион тяжелого веса»
12сегодня, 06:24
Джон Джонс завершил карьеру. Том Аспиналл – новый чемпион UFC в тяжелом весе
124вчера, 23:00
Халил Раунтри победил Джамала Хилла в главном событии турнира UFC Fight Night в Баку
15вчера, 22:38
Ко всем новостям
Последние новости
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49