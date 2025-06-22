Рафаэль Физиев: «Хукер занял мое место. Теперь я хочу его вернуть»
Рафаэль Физиев хочет подраться с Дэном Хукером.
«Хукер – высокий парень. Мне нравится с такими драться. Он мужик, у него много крутых боев. Будет на один больше. Он забрал мое место, теперь я хочу его вернуть», – сказал боец UFC Рафаэль Физиев.
Напомним, Физиев победил Игнасио Бахамондеса в соглавном событии турнира UFC Fight Night в Баку.
Хукер в августе 2024-го одолел Матеуша Гамрота.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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