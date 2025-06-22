Адесанья – о турнире в Баку: «Пока бойцы рубятся, фанаты просто сидят и смотрят. Уважение! Мне это нравится»
Исраэль Адесанья похвалил фанатов, посетивших турнир UFC в Баку.
«Пока бойцы рубятся, фанаты в Баку просто сидят и смотрят... Уважение! Мне это нравится. Отличный бой, джентельмены!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.
Напомним, турнир серии UFC Fight Night впервые прошел в Баку (Азербайджан) вчера вечером. В главном событии Халил Раунтри победил Джамала Хилла.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Исраэля Адесаньи
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