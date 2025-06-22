Анкалаев – Раунтри: «Деревянный бомж, отдыхай. Ужасный бой»

Магомед Анкалаев ответил на вызов Халила Раунтри.

«Деревянный бомж (в оригинале Анкалаев написал bum tree), отдыхай, ужасный бой», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

Напомним, Халил Раунтри победил Джамала Хилла в главном событии турнира UFC Fight Night в Баку.

Американец вышел на бой под Тимати, Хабиб – снова в октагоне. Так UFC ворвался с турниром в Баку

Джон Джонс – все. Хотел подраться в 2025-м, но передумал: «С меня хватит»