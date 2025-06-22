Анкалаев – Раунтри: «Деревянный бомж, отдыхай. Ужасный бой»
Магомед Анкалаев ответил на вызов Халила Раунтри.
«Деревянный бомж (в оригинале Анкалаев написал bum tree), отдыхай, ужасный бой», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.
Напомним, Халил Раунтри победил Джамала Хилла в главном событии турнира UFC Fight Night в Баку.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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