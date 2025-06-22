Раунтри не боится Анкалаева: «Я тоже один из сильнейших ударников дивизиона. Меня это не пугает. С такими парнями получаются хорошие бои»

Халил Раунтри согласен на бой с Магомедом Анкалаевым.

«Анкалаев – один из самых опасных ударников дивизиона? Меня также считают одним из сильнейших бойцов полутяжелого веса. Таким был и Алекс Перейра . Не думаю, что меня этим можно отпугнуть. Я люблю опасных ударников, с ними получаются хорошие бои», – сказал боец UFC Халил Раунтри .

Напомним, Раунтри победил Джамала Хилла в главном событии турнира UFC Fight Night в Баку.

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