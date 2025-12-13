0

Денис Алимов: «Для скелетонистов квалифицироваться на Олимпиаду будет крайне сложной задачей»

Старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов заявил, что российским спортсменам будет очень сложно отобраться на Олимпиаду-2026.

Накануне стало известно, что семь российских скелетонистов получили нейтральные статусы от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Это Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков. 

«Наши скелетонисты в любой момент готовы вернуться на международные старты, но для участия в европейских турнирах нужны шенгенские визы, которых у нас пока нет.

Заблаговременно их получить невозможно, мы же не знали, кто в итоге станет обладателями нейтральных статусов. Нужно также понимать, будут ли нас сразу допускать до этапов Кубка мира, или мы сначала должны вернуть себе это право через тот же Кубок Европы, за участие в котором дают куда меньшее количество очков.

Можем ли успеть квалифицироваться на Олимпиаду? Это крайне сложная задача. Отбор завершается 18 января, соревнования уже идут. Если бы у нас была возможность выступить на всех оставшихся этапах Кубка мира, то мы, наверное, смогли бы эту задачу точно выполнить.

Но если придется пропустить какие-то этапы, то тогда... А в той же Сигулде два этапа Кубка мира совмещено», – сказал Алимов.

«На нейтральный статус подавали заявки на большое количество спортсменов, тренеров, врачей и механиков, но пока получили одобрение только эти люди. Я надеюсь получить нейтральный статус позже», – цитирует Алимова ТАСС.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
