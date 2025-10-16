  • Спортс
  • Дмитрий Свищев: «Очевидно, что отстранение россиян – нарушение олимпийской хартии и дискриминация. Теперь важно, чтобы решение CAS исполнялось»
Свищев высказался о решении CAS признать недопуск россиян дискриминацией.

Ранее юридическая компания Sila Lawyers сообщила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) признал дискриминационным решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не допускать российских спортсменов и официальных лиц к соревнованиям под своей эгидой.

«Это решение справедливо. Очевидно, что отстранение наших спортсменов – нарушение олимпийской хартии и дискриминация по национальному признаку. Теперь важно, чтобы это решение было применимо на практике, чтобы оно исполнялось другими федерациями.

Это покажет только время. Но не уверен, что международные федерации ринутся его исполнять. Хотя, безусловно, факт признания дискриминационных решений об отстранении – это хороший сигнал.

Теперь другие федерации смогут пользоваться этим прецедентом. Но ведь и международные федерации могут также это оспаривать. Поэтому это новый виток юридической игры», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Это прецедент и базис для других федераций при судебных тяжбах». Дегтярев о решении CAS признать дискриминацией недопуск россиян в настольном теннисе

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
