Губерниев о решении трибунала IBSF в пользу россиян: «История важная, но этого явно недостаточно, чтобы наш бобслей вернулся»

Дмитрий Губерниев считает, что IBSF не сможет вернуть россиян на турниры.

В понедельник министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным запрет участия российских спортсменов в соревнованиях. Они отстранены с 2022 года.

«Я не очень понимаю, как мы будем выступать в бобслее с учетом логистики, перевозки инвентаря, закрытых границ и выдачи виз россиянам. История важная, но этого явно недостаточно для того, чтобы наш бобслей вернулся.

И мы должны понять одну вещь: что никто никуда в основополагающем большинстве своем, особенно если речь идет про зимние виды спорта, не вернется, пока политическая ситуация остается такой, какая она сейчас есть», – сказал спортивный комментатор Губерниев .