  • Глава федерации бобслея Пегов о решении IBSF в пользу россиян: «Это громадная победа. Ребята готовы в любой момент выехать и показать лучшие результаты»
Глава Федерации бобслея России назвал победой решение трибунала IBSF.

Сегодня министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) признал незаконным недопуск российских спортсменов до соревнований.

«Это громадная победа. Она стала возможна благодаря тесному сотрудничеству с Олимпийским комитетом и лично с министром спорта Михаилом Владимировичем Дегтяревым. Сейчас потратим день на взаимодействие с международной федерацией, чтобы понять, как мы действуем дальше. Думаю, к концу дня будут какие‑то новости. Ребята готовы в любой момент выехать и показать лучшие результаты», – сказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов, чьи слова приводит «Матч ТВ».

«Остаются ли шансы отобраться на Олимпиаду? Конечно, мы должны успеть отобраться, если что. Но дело в том, что по уставу IBSF мы не участвовали два года. Если сборная не участвует больше двух лет в Кубках мира и Европы, то тогда квота сгорает. Но если страна сама не участвует, а мы были отстранены. Так что де-юре наши квоты должны быть сохранены. Но пока не знаю, как будет все происходить.

Мы можем с вами думать об этом, но решение остается за международной федерацией. Наше видение такое, что квоты должны были сохраниться, потому что мы были незаконно отстранены. А как будет на самом деле – посмотрим, в ближайшие дни будет понятно», – цитирует Пегова ТАСС.

Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой IBSF с 2022 года.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
IBSF (Международная федерация бобслея и скелетона)
Анатолий Пегов
отстранение и возвращение России
