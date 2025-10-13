Олимпийский чемпион Третьяков вернулся в основу сборной России по скелетону
Олимпийский чемпион Третьяков вернулся в основу сборной России по скелетону.
С середины сентября 40-летний Александр Третьяков входил в резервный состав сборной.
В конце марта Третьяков занял 10-е место на чемпионате России – невысокий результат он объяснил возникшими незадолго до соревнований проблемами со здоровьем. После этого его не включили в состав национальной команды на сезон-2025/26.
Первым официальным стартом в новом сезоне для российских скелетонистов станет Кубок России, который пройдет в Сочи в начале ноября.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
