Олимпийский чемпион Третьяков вернулся в основу сборной России по скелетону.

С середины сентября 40-летний Александр Третьяков входил в резервный состав сборной.

В конце марта Третьяков занял 10-е место на чемпионате России – невысокий результат он объяснил возникшими незадолго до соревнований проблемами со здоровьем. После этого его не включили в состав национальной команды на сезон-2025/26.

Первым официальным стартом в новом сезоне для российских скелетонистов станет Кубок России, который пройдет в Сочи в начале ноября.