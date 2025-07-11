Российские бобслеисты Лаптев и Подобаева включены в международный пул допинг-тестирования
Российские бобслеисты Лаптев и Подобаева включены в международный допинг-пул.
Оба бобслеиста – разгоняющие. Лаптев – двукратный чемпион России-2025, Подобаева чемпионка России этого года в женских двойках.
«В международный пул допинг-тестирования включили двух россиян. Речь идет о бобслеистах Алексее Лаптеве и Арине Подобаевой», – рассказал генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.
В пул допинг-тестирования IBSF на сезон-2024/25 входили два российских спортсмена, в сезоне-2023/24 – девять.
Российские бобслеисты отстранены от международных соревнований.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости