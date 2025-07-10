Промоутерская компания Хатаева: «Имам убежден, что является чистым спортсменом. С апреля он сдал четыре отрицательных теста»

Промоутерская компания прокомментировала провал допинг-теста Хатаева.

«Имам Хатаев был потрясен результатом допинг-теста, взятого ITA во внесоревновательный период в апреле 2024 года. Он категорически отрицает, что когда-либо сознательно принимал запрещенные вещества.

Имам убежден, что является чистым спортсменом, он демонстрировал это на протяжении карьеры. С апреля-2025 он сдал четыре отрицательных теста VADA, RACJ и RUSADA. Он также является добровольным участником программы «чистый бокс» от WBC, что демонстрирует его твердую приверженность честному спорту», – говорится в заявлении промоутерской компании Eye Of The Tiger.

Международное агентство по допинг‑тестированию (ITA) ранее объявило, что Имам Хатаев показал положительный результат на наличие запрещенного кломифена и его метаболитов. Его дисквалифицировали на два года.

Хатаев – о дисквалификации за допинг: «В действиях ITA были серьезные нарушения. Я всегда придерживался принципов чистого спорта»