Татьяна Иванова: «Сейчас не хочу заявлять о завершении карьеры. Допускаю свое возвращение в санный спорт и немного тренируюсь»

Саночница Иванова допустила, что может завершить карьеру до Олимпиады-2030.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры.

«Согласна ли я ждать еще почти пять лет, чтобы выступить на Олимпийских играх? У меня уже была похожая ситуация, когда я не была допущена на Олимпиаду 2018 года в Южной Корее. Я тогда еще шутила, что у всех олимпийский цикл длится четыре года, а у меня восемь. Мне кажется, я не готова ждать еще раз так долго, как когда-то мне пришлось уже это делать.

Но посмотрим, как все будет в дальнейшем складываться. Сейчас я не хочу заявлять о завершении своей спортивной карьеры, потому что допускаю свое возвращение в санный спорт и немного тренируюсь», – сказала чемпионка мира и призер Олимпийских игр Татьяна Иванова.