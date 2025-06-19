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Семен Павличенко: «Я продолжу выступать на соревнованиях. Но параллельно занимаюсь и далекими от спорта делами – торговлей недвижимостью»

Павличенко не планирует завершать карьеру из-за недопуска российских саночников.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры. 

«Я продолжу выступать на всероссийских соревнованиях. Но я сейчас параллельно занимаюсь и далекими от спорта делами – торговлей недвижимостью, мне важно финансово себя обеспечить.

Что касается спорта, то мне очень хочется собрать новый инвентарь, чтобы совершить какой-то прорыв. Хотя бы на нашей санной трассе в Сочи показать что-то такое. Хочется придумать такие сани, чтобы потом наша молодежь после выхода из изоляции могла побеждать.

Сейчас нельзя бросать все и завершать карьеру. На нас, опытных спортсменах, кто выступал на международных стартах и показывал высокие результаты, лежит большая ответственность», – сказал двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Семен Павличенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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