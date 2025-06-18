0

Репилов о недопуске саночников: «Если бы допустили, вот это была бы новость для нас. А тут мы уже будто привыкли к этому»

Роман Репилов не удивился недопуску российских саночников к Олимпиаде.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры. 

— Как обычно, ничего нового. Мы готовились к худшему, но надеялись на лучшее.

— Ожидали, что так будет?

— Конечно. А какие предпосылки (были)? Нам в любом случае не докладывали, что все будет хорошо, нас допустят, все будут счастливы. Мы как тренировались, как работали, так и работаем, готовимся к сезону. Нам, честно говоря, без разницы, где выступать. Плохо, конечно, что не допустили. Если бы допустили, вот это была бы новость для нас. А тут нас не допустили, мы уже как будто чуть‑чуть привыкли к этому.

— После такого решения еще есть мотивация продолжать карьеру?

— Такая доля выпала на мое поколение, что надо с этим жить, работать, готовиться. В моем понимании мотивация не должна быть подвязана под решения других людей, которые не отвечают даже за это решение. Им просто говорят, а они отвечают. Поэтому мы готовимся, работаем и надеемся, что, может быть, после Олимпиады что‑то изменится.

— Готовы работать до следующей Олимпиады?

— До следующей Олимпиады еще 5 лет, поэтому это сложный вопрос. Время покажет, жизнь такая вещь: сегодня — одно, завтра — другое. В целом да, но там уже как бог даст, — сказал трехкратный чемпион мира по санному спорту. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoОлимпиада-2026
logoРоман Репилов
logoсборная России (сани)
logoМатч ТВ
Санный спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Демченко о недопуске саночников: «Все надеялись, что Трамп поменяет политику по отношению к России. Но особых изменений нет»
41сегодня, 15:02
Глава ФССР о недопуске саночников на Олимпиаду: «Мы не собираемся сдаваться. В этом вопросе у нас уже хорошая закалка»
1сегодня, 13:57
Павличенко о недопуске саночников: «Нас пытаются наказать просто так. Где-то они не могут бороться с Россией, которую ненавидят, и поэтому хотят задеть ее через спорт»
7сегодня, 13:48
Главные новости
Демченко о недопуске саночников: «Все надеялись, что Трамп поменяет политику по отношению к России. Но особых изменений нет»
41сегодня, 15:02
Глава ФССР о недопуске саночников на Олимпиаду: «Мы не собираемся сдаваться. В этом вопросе у нас уже хорошая закалка»
1сегодня, 13:57
Павличенко о недопуске саночников: «Нас пытаются наказать просто так. Где-то они не могут бороться с Россией, которую ненавидят, и поэтому хотят задеть ее через спорт»
7сегодня, 13:48
Журова о недопуске российских саночников к Олимпиаде: «Какая-то глубокая самоцензура. До сих пор боятся, что в мире поднимут вой, если допустить россиян»
1сегодня, 12:11
Свищев о недопуске саночников к Олимпиаде: «Когда сам МОК рекомендует допускать россиян, федерация действует наоборот. Это наносит вред спорту»
сегодня, 12:05
Российские саночники не выступят на Олимпиаде-2026. Конгресс FIL проголосовал за их недопуск к квалификационным турнирам
26сегодня, 11:40
Представители Федерации санного спорта России примут участие в работе конгресса FIL
вчера, 07:22
РУСАДА может оспорить решение суда по отмене дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой
22 мая, 06:36
Сборная России по скелетону начала сбор в Кисловодске
19 мая, 08:56
Суд в Москве постановил не исполнять решение CAS о дисквалификации бобслеистки Тамбовцевой на территории РФ
2616 мая, 07:15
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
411 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
616 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
5 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
120 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
113 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19