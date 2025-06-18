Репилов о недопуске саночников: «Если бы допустили, вот это была бы новость для нас. А тут мы уже будто привыкли к этому»

Роман Репилов не удивился недопуску российских саночников к Олимпиаде.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры.

— Как обычно, ничего нового. Мы готовились к худшему, но надеялись на лучшее.

— Ожидали, что так будет?

— Конечно. А какие предпосылки (были)? Нам в любом случае не докладывали, что все будет хорошо, нас допустят, все будут счастливы. Мы как тренировались, как работали, так и работаем, готовимся к сезону. Нам, честно говоря, без разницы, где выступать. Плохо, конечно, что не допустили. Если бы допустили, вот это была бы новость для нас. А тут нас не допустили, мы уже как будто чуть‑чуть привыкли к этому.

— После такого решения еще есть мотивация продолжать карьеру?

— Такая доля выпала на мое поколение, что надо с этим жить, работать, готовиться. В моем понимании мотивация не должна быть подвязана под решения других людей, которые не отвечают даже за это решение. Им просто говорят, а они отвечают. Поэтому мы готовимся, работаем и надеемся, что, может быть, после Олимпиады что‑то изменится.

— Готовы работать до следующей Олимпиады?

— До следующей Олимпиады еще 5 лет, поэтому это сложный вопрос. Время покажет, жизнь такая вещь: сегодня — одно, завтра — другое. В целом да, но там уже как бог даст, — сказал трехкратный чемпион мира по санному спорту.