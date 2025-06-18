Павличенко о недопуске саночников: «Нас пытаются наказать просто так. Где-то они не могут бороться с Россией, которую ненавидят, и поэтому хотят задеть ее через спорт»

Павличенко высказался о недопуске российских саночников к Олимпиаде-2026.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры.

«Перед разговором с вами мне позвонил один журналист, и я ему ответил, что решение о недопуске не стало для меня неожиданным, не следил за этим и не знал о сегодняшнем конгрессе, и мне и без этого есть чем заниматься.

Но после окончания той беседы через пару минут у меня внутри что-то накалилось, и я подумал: «А разве мы заслуживаем этого?» Я так понимаю, что нас пытаются наказать просто так. Где-то они не могут бороться с Россией, которую ненавидят, и поэтому хотят задеть ее хотя бы таким образом, через спорт.

Сначала поводом для нашего притеснения был придуман допинг, якобы мы все такие плохие в этом плане. Теперь выбран другой способ приструнить этих русских. И теперь российские спортсмены находятся в таком положении из-за нехороших людей, которые борются таким образом. Многие из них говорят нам в глаза, что мы друзья, а за спиной совершают такие действия, которые друзьям не свойственны.

С руководством международной федерации мы всегда были в очень хороших отношениях, президент FIL Эйнарс Фогелис – латыш, мы с ним по-русски очень хорошо общались. У нас были планы провести международные соревнования в моем родном Братске. А теперь они нож в спину вставляют, грубо говоря», – сказал двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Семен Павличенко.