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Демченко о недопуске саночников: «Все надеялись, что Трамп поменяет политику по отношению к России. Но особых изменений нет»

Альберт Демченко разочаровался в Трампе после недопуска саночников к Олимпиаде.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры. 

«Все надеялись, что Дональд Трамп как бы поменяет определенную политику по отношению к России. Но, видите, за такой промежуток времени особых изменений нет.

Плюс еще идет эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Значит, политика Запада по отношению к России не поменялась, и поэтому нас, естественно, не допустили к участию в Олимпийских играх», – сказал Демченко.

Это решение FIL очень плохо скажется на наших спортсменах. Потому что они надеялись на допуск к Олимпиаде и готовились к ней.

Многие опытные саночники, которые выступали на Играх 2022 года в Пекине, дотягивали до турнира в Италии, можно сказать, на зубах. Ведь соревновательная практика очень важна», – трехкратный серебряный призер Игр по санному спорту. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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