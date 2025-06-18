Глава ФССР о недопуске саночников на Олимпиаду: «Мы не собираемся сдаваться. В этом вопросе у нас уже хорошая закалка»

Наталия Гарт заявила, что недопуск российских саночников на ОИ был ожидаемым.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление отстранения россиян от соревнований под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры.

Представители России принимали участие в работе конгресса в Тампере.

«Я понимала, что будет голосование, и понимала возможный его результат, как оно пройдет. Все зависит от желания – ищешь возможности или причины. Почему с российскими саночниками обошлись столь жестко? Так с нами обходятся не первый раз, у наших саночников в этом вопросе уже хорошая закалка, но мы не собираемся сдаваться.

До обсуждения вопроса о допуске россиян, во время встречи и подготовки к работе конгресса вне зала коллеги внешне выглядели дружелюбно», – отметила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Гарт.