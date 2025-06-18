Журова о недопуске российских саночников к Олимпиаде: «Какая-то глубокая самоцензура. До сих пор боятся, что в мире поднимут вой, если допустить россиян»

Журова считает, что FIL боится допускать российских саночников к турнирам.

Ранее пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL) сообщила, что конгресс организации проголосовал за недопуск российских спортсменов к участию в олимпийских квалификационных турнирах. Таким образом, они пропустят Олимпийские игры-2026.

«Какая-то глубокая самоцензура. До сих пор боятся, что в мире поднимут вой, если допустить россиян. Советуем обратить внимание на тех, кто уже допустил российских спортсменов. И что-то там катастрофы никакой не случилось, есть свои сложности, но мир не рухнул», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Российские саночники не выступят на Олимпиаде-2026. Конгресс FIL проголосовал за их недопуск к квалификационным турнирам