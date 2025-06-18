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Свищев о недопуске саночников к Олимпиаде: «Когда сам МОК рекомендует допускать россиян, федерация действует наоборот. Это наносит вред спорту»

Дмитрий Свищев заявил, что недопуск российских саночников наносит вред спорту.

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение россиян от соревнований под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры и не выступят на Играх-2026. 

«К сожалению, это ожидаемо. Хотя там только одна командная дисциплина, почему не допустить индивидуально спортсменов? Этого я не понимаю, объяснить это сложно.

Когда сам Международный олимпийский комитет рекомендует допускать россиян, федерация действует наоборот. Это наносит вред спорту», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев

Российские саночники не выступят на Олимпиаде-2026. Конгресс FIL проголосовал за их недопуск к квалификационным турнирам

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
FIL (Международная федерация санного спорта)
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