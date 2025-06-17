Россия примет участие в работе конгресса Международной федерации санного спорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

«Представители Федерации санного спорта России примут участие в работе конгресса FIL в Финляндии.

В состав делегации вошли президент ФССР Наталия Гарт, генеральный секретарь Анна Савка, вице-президент Геннадий Родионов», – заявили в ФССР.

Конгресс пройдет 18-19 июня в Тампере (Финляндия). Делегаты примут решение о возможности участия российских спортсменов в соревнованиях под эгидой FIL, которые будут отборочными на Олимпиаду-2026.