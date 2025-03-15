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Альберт Демченко: «Нельзя сидеть на одной трассе в Сочи. У нас в России еще есть трассы, на которых можно тренироваться и соревноваться»

Демченко считает, что турниры по санному спорту нужно проводить не только в Сочи.

Альберт Демченко — трехкратный серебряный призер Игр в санном спорте. С 2023 года является депутатом Заксобрания Пермского края. 

— Тренерскую деятельность я завершил в 2021 году. Сейчас не работаю по этому направлению. Помогаю Вике (дочери) иногда советом, но не более того. Я даже вышел из президиума Федерации санного спорта России.

— С Викой на сборы в Сочи не ездите?

— Нет. У меня очень плотный график. Как вы говорите, кто-то меня не видит. Но почему-то у меня много работы и постоянно приходится быть на территории. Не могу себе позволить ездить на сборы.

— Следите ли за санным спортом? Смотрите Кубки и чемпионаты мира, чемпионаты России?

— В этом сезоне посмотрел первый или второй этап Кубка мира, чемпионат мира. На чемпионате России смотреть пока нечего. Ничего нового не увидел. Иногда слежу. Люди тренируются, работают, стараются держать свою форму. Особо не участвую в работе со сборной.

— Не потеряли ли мы свой уровень за три года отстранения?

— Не могу сказать. Чтобы понять это, нужно выйти на международный уровень. Тогда поймем.

— Сейчас спортсмены вынуждены тренироваться и соревноваться только на одной трассе в Сочи...

— К сожалению, это немножко неправильная позиция Федерации санного спорта, о чем я постоянно им говорю на конференциях. Нельзя сидеть на одной трассе. У нас в России еще есть трассы, на которых можно тренироваться и соревноваться. Нужно вывозить на них спортсменов и проводить там всероссийские старты высокого уровня. Это будет и с точки зрения поддержания самого объекта очень правильно.

Если в регионах будут проводиться крупные соревнования, то это даст тенденцию к тому, чтобы вид спорта в этих регионах не затухал. Постоянно это говорю, когда есть возможность. К сожалению, на данный момент у нас есть проблема в Федерации непонимания стратегии развития. Это влечет за собой снижение уровня развития школ в регионах.

— Где у нас еще можно соревноваться?

— Братск, Красноярск, Чусовой.

— Трассы в этих регионах способны принять крупные соревнования?

— Всероссийские соревнования — конечно. Все трассы способны принять чемпионаты России. За исключением, может, Красноярска. Они там трассу укоротили, поскольку еще скелетон проводят. Но молодежные старты в Красноярске можно проводить, — сказал Демченко. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoАльберт Демченко
Санный спорт
logoСпорт-Экспресс
logoсборная России (сани)
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