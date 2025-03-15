Демченко об отношении к спортсменам в политике: «Зависть родилась чуть-чуть раньше людей. В таком случае я говорю, что завидовать надо молча»

Альберт Демченко объяснил, почему решил пойти в политику.

Трехкратный серебряный призер Игр в санном спорте в 2023 году победил на выборах в Заксобрание Пермского края.

— Почему и как оказались в политике?

— Я являюсь депутатом Законодательного собрания по 17-му округу. В него входит мой родной город Чусовой. Мой предшественник сложил полномочия, поэтому я решил поучаствовать в довыборах по этому округу. Надо помогать своему городу.

— К спортсменам, идущим в политику, часто встречается неоднозначное отношение...

— Так же как и к журналистам, и к любому другому человеку. Зависть родилась чуть-чуть раньше людей. В таком случае я говорю, что завидовать надо молча.

— Вы испытывали на себе это отношение?

— В основном корреспонденты об этом говорят. Думаете, как спортсмен добился высоких результатов в спорте? Одной силой ничего не добьешься. Тут в первую очередь нужен очень развитый ум и трудолюбие.

— Вам как депутату необходимо разбираться в различных сферах. Насколько это вам легко дается?

— Жизненный опыт у меня большой в различных сферах. Многие говорят, что он не может быть депутатом, ведь он же не юрист. Но юристы же тоже понятие растяжимое. Они бывают разные — гражданские, уголовные.

У нас есть в Законодательном собрании юридический отдел. На юридические вопросы может ответить только юрист, который конкретно по этой теме работает. Один по вопросам ЖКХ работает, другой — по гражданско-правовым. Но все равно спрашивают, почему спортсмен стал депутатом, ведь юрист должен же быть. А по какому направлению юрист?

Житейский опыт у меня большой с учетом всех ситуаций, в которых я бывал. Проблем не возникает, — сказал Демченко.