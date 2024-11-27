Павличенко об Олимпиаде-2026: «Нужно верить в себя и готовиться. А потом приехать и победить вопреки всему, как это умеют только русские»

Саночник Павличенко верит, что россияне победят на Олимпиаде-2026 вопреки всему.

На данный момент российские саночники лишены возможности выступать на международных стартах. Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Верю ли я, что мы выступим на Олимпиаде? Если вы о математической, то возможно, но у нас и с математикой тоже есть проблемы. А если говорить серьезно, что вера у нас всегда сохраняется.

Нужно верить в себя и готовиться, несмотря ни на что. А потом приехать на Олимпиаду и вопреки всему, как это умеют только русские, победить», – сказал двукратный чемпион мира по санному спорту Павличенко .

30 ноября в норвежском Лиллехаммере стартует первый этап Кубка мира по санному спорту сезона-2024/25.

«Конечно, я буду смотреть международные соревнования. Не знаю другого такого человека, который любит санный спорт так, как люблю его я. Никто не делает столько заездов, как я. Мне нужно знать все тенденции, следить за всем хотя бы по телевизору и пытаться разглядеть что-то», – ответил Павличенко на вопрос о том, будет ли он смотреть Кубок мира.