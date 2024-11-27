Семен Павличенко: «Второй год хочу завершить, но тренеры говорят, что должен продолжать заниматься»

Саночник Семен Павличенко признался, что думал о завершении карьеры.

«Второй год хочу завершить, но тренеры говорят, что должен продолжать заниматься. Я и сам понимаю, что мне рано уходить, необходимо сначала передать свой опыт молодежи. Поэтому сейчас стараюсь плотнее общаться с молодыми ребятами, выясняю, какие сложности они испытывают на трассе, подсказываю им.

Я себя сам заряжаю, хотя сейчас подхожу к процессу более расслабленно, чем несколько лет назад. Раньше выходил на старт полностью сконцентрированным, из-за чего, возможно, допускал ошибки, а сейчас выступаю на расслабоне, и даже когда на трассе допускаю ошибки, то их сразу резко исправляю.

А раньше, когда ты был весь погружен в себя, то должен ехать только идеально, в ином случае у тебя все сыплется. Жаль, что к этому я пришел только недавно», – рассказал двукратный чемпион мира по санному спорту.

По словам Павличенко , ранее он принял решение уволиться из Центра спортивной подготовки, чтобы тренироваться по собственному плану и иметь возможность пропускать некоторые тренировочные сборы.